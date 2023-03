In giro con droga e coltello. Denunciati due minorenni (Di venerdì 3 marzo 2023) L’aumento dei casi, che hanno visto minorenni quali protagonisti di episodi di criminalità nella provincia di Taranto, registrato anche dal Procuratore Generale presso la Corte d’Appello di Lecce in occasione della recente inaugurazione dell’anno giudiziario, ha portato i Carabinieri del Comando Provinciale di Taranto, d’intesa con la locale Procura per i minorenni, ad aumentare il livello di attenzione sul fenomeno, nonché le relative azioni di contrasto. In tale contesto, numerosi sono i servizi predisposti dal Comando Provinciale dei Carabinieri di Taranto, nell’ottica di incrementare la sicurezza percepita dei cittadini, in città e nei centri periferici. I Carabinieri, lo scorso 28 febbraio, in particolare, durante un controllo ad un gruppo di giovani, hanno rinvenuto un coltello a lama ripiegata e una dose di hashish. I ... Leggi su tarantinitime (Di venerdì 3 marzo 2023) L’aumento dei casi, che hanno vistoquali protagonisti di episodi di criminalità nella provincia di Taranto, registrato anche dal Procuratore Generale presso la Corte d’Appello di Lecce in occasione della recente inaugurazione dell’anno giudiziario, ha portato i Carabinieri del Comando Provinciale di Taranto, d’intesa con la locale Procura per i, ad aumentare il livello di attenzione sul fenomeno, nonché le relative azioni di contrasto. In tale contesto, numerosi sono i servizi predisposti dal Comando Provinciale dei Carabinieri di Taranto, nell’ottica di incrementare la sicurezza percepita dei cittadini, in città e nei centri periferici. I Carabinieri, lo scorso 28 febbraio, in particolare, durante un controllo ad un gruppo di giovani, hanno rinvenuto una lama ripiegata e una dose di hashish. I ...

