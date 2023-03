In Edicola sul Fatto Quotidiano del 3 Marzo: “È come Wuhan, ma Fontana dice di tener segreti (Di venerdì 3 marzo 2023) esclusivo Le chat in Regione. “È Wuhan. Ma Fontana vuol nascondere i veri contagi” 7 Marzo 2020. I dirigenti: “Per Salvini il Pirellone deve stare zitto. Meglio la dittatura cinese”. E Gallera “non dà i dati ai sindaci” di Alessandro Mantovani, Davide Milosa e Maddalena Oliva Col senno di poi di Marco Travaglio Stavamo per congratularci con la Procura di Bergamo per il gran lavoro compiuto nell’inchiesta sulla gestione del Covid-19 anticipata ieri dal Fatto, quando abbiamo letto le dichiarazioni del procuratore Antonio Chiappani: “Il materiale raccolto servirà non solo per le valutazioni di carattere giudiziario, ma anche scientifiche, epidemiologiche, di sanità pubblica, sociologiche, amministrative”. Boh. E ancora: Montecitorio No ai condannati: “Idoneità morale” per avere i vitalizi La Camera decide ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 3 marzo 2023) esclusivo Le chat in Regione. “È. Mavuol nascondere i veri contagi” 72020. I dirigenti: “Per Salvini il Pirellone deve stare zitto. Meglio la dittatura cinese”. E Gallera “non dà i dati ai sindaci” di Alessandro Mantovani, Davide Milosa e Maddalena Oliva Col senno di poi di Marco Travaglio Stavamo per congratularci con la Procura di Bergamo per il gran lavoro compiuto nell’inchiesta sulla gestione del Covid-19 anticipata ieri dal, quando abbiamo letto le dichiarazioni del procuratore Antonio Chiappani: “Il materiale raccolto servirà non solo per le valutazioni di carattere giudiziario, ma anche scientifiche, epidemiologiche, di sanità pubblica, sociologiche, amministrative”. Boh. E ancora: Montecitorio No ai condannati: “Idoneità morale” per avere i vitalizi La Camera decide ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... fattoquotidiano : Avevano 17 e 20 anni: per l’accusa portarono l’ordigno sul luogo dell’attentato @gbarbacetto - Recommon : ?? su @DomaniGiornale in edicola c'è l'analisi del nostro @atricarico72 e di @felixmora1985 di @Greenpeace_ITA sul… - fattoquotidiano : La testimonianza esclusiva di un consulente del lavoro: '#Calderone non se n’è mai andata, il suo ufficio c'è ancor… - il_borbonico : RT @MeMeEsposito: IL MENÙ DELL’AUTONOMIA @zaiapresidente chiedeva di leggere tutto il menù. #Calderoli lo ha preparato: 81 pagine con 500… - GiZoppis : RT @Primaonline: Sul numero di 'Prima' in edicola e in digitale l’ambasciatore Giampiero Massolo, presidente del Comitato promotore, spiega… -