In autostrada con documenti di identità falsi, due denunce

Tempo di lettura: < 1 minuto

documenti falsi e banconote per 8400 euro sono stati sequestrati dalla Polizia Stradale di Caserta a due soggetti di origine partenopea, fermati per un controllo mentre a bordo della loro auto percorrevano il tratto casertano dell'A1 nel comune di Santa Maria Capua Vetere. I due uomini sono stati denunciati per ricettazione e possesso di documenti falsi, ma si sospetta che la somma rinvenuta fosse provento di truffe ai danni di anziani realizzate in comuni del centro o del nord Italia. I poliziotti della Sottosezione Polizia Stradale di Caserta Nord hanno in particolare trovato in due astucci, oltre all'ingente somma, diverse schede sim telefoniche nuove, tre carte di identità elettroniche riportanti dati anagrafici di persone diverse, ma con la fotografia di uno dei due ...

