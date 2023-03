Impresa Lazio in casa del Napoli | una perla di Vecino regala il secondo posto

(Di venerdì 3 marzo 2023) Allo stadio Maradona è un destro da fuori area di Matiasa decidere la sfida tra, con i biancocelesti che tornano a vincere in campionato nel capoluogo campano per la prima volta dalla stagione 2014/15. Nessuna sorpresa di formazione dai due allenatori: Luciano Spalletti sceglie Olivera per sostituire lo squalificato Mario Rui, mentre Luciano Sarri si affida a Patric aldile, anche lui fermato dal giudice sportivo. La prima occasione appartiene agli ospiti, che al 5' trovano la girata di testa da parte disu una punizione calciata da Luis Alberto: Meret è battuto, ma Di Lorenzo salva sulla linea di porta. Al 21' Hysaj combina con Zaccagni e la palla finisce a centro area sui piedi di Milinkovic-Savic, che viene però murato da Kim. Il ...

sabrijouini83 : Napoli ?? Lazio 0-1 ?? Impresa della Lazio, che sbanca il Diego Armando Maradona e si porta momentaneamente al secondo posto. #SerieA ???? - romait_it : Impresa della Lazio al Maradona: il Napoli cade per 0-1 - - tempoweb : #NapoliLazio 0-1. Campani fermati, impresa biancoceleste: è secondo posto #vecino #seriea #calcio #3marzo… - corriereviterbo : IMPRESA DELLA LAZIO Vittoria al Maradona contro la Lazio #napolilazio #lazio #napoli #calcio #seriea #anticipo - Sport_Fair : L'obiettivo Champions è più... #Vecino: il centrocampista decide #NapoliLazio con un grandissimo gol

