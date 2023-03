(Di venerdì 3 marzo 2023) Un'inchiesta che potrebbe riscrivere la storia d'Italia degli ultimi tre anni. Un'indagine, quella sulla gestione del Covid condotta dalla procura bergamasca, che sta evidenziando responsabilità, torti e scelte rivelatesi poi sbagliate nella migliore delle ipotesi, scellerate volendo osservare la parte mezza vuota del famigerato bicchiere. Perché con altre modalità, scrivono i giudici, si sarebbero potuti evitare 4.000 morti. Diciannove, per adesso, gli indagati per epidemia colposa: tra questi spiccano i nome dell'ex premier Giuseppe Conte, dell'ex Ministro della Salute Roberto Speranza, del governatore della Lombardia Attilio Fontana e dell'ex assessore della sanità lombardo Giulio Gallera.

Bonaccini è scelto dal 38 per cento, Schlein dal 31. Insomma, il divario è piuttosto ridotto. Soprattutto alla luce di un 31 per cento di indecisi che, sempre che si presentino ai ...Gli iscritti al Pd voteranno fino al 12 febbraio (il 19 in Lombardia e Lazio a causa delle elezioni regionali), mentre il 26 febbraio sarà la volta della sfida a due tra i primi ...L'entusiasmo dell'area Schlein nasce innanzitutto per quanto arriva da Genova: 'Netto vantaggio di Elly Schlein nella federazione di Genova', dice la mozione della deputata dem: 'Ad ...