Ilcoraggioèdonna Per la Festa della Donna sui social e in tv la campagna istituzionale in memoria di Mahsa Amini

Leggi su tag24

(Di venerdì 3 marzo 2023) Lasarà dedicata a. Unaandrà in onda da lunedì 6 marzo sulle reti Rai, radio e tv, e sui, lo spot promosso dalla Ministra per la Famiglia, la Natalità e le Pari Opportunità Eugenia Roccella, ideato e realizzato dal Dipartimento per l’informazione e l’editoria guidato dal ... TAG24.