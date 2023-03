Ilary Blasi | ennesimo drastico gesto contro Francesco Totti | ecco che ha fatto FOTO

(Di venerdì 3 marzo 2023) Il rapporto traè irrimediabilmente logorato, e questo ormai si sa. Ad ogni modo, ogni qualvolta che i due compiono unsgarbato nei riguardi dell’altro, la notizia continua a generare un certo sgomento. Ebbene, in queste ore, i fan più attenti dell’ex coppia si sono resi conto di alcuni L'articolo proviene da KontroKultura.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Marta54023970 : #gfvip ieri vedendo come il pelato falso ha gestito l’uscita degli ex,( gli devono aver ammazzano un parente dato i… - glooit : Ilary Blasi cancella Totti dalla sua vita: ecco cos’è successo sui social leggi su Gloo - leggoit : Ilary Blasi cancella Totti: sparite tutte le foto insieme dal profilo Instagram. Nel suo cuore c'è solo Bastian - cigicigici : @Mericonci72 @Mswatzon1 @SBruganelli @GrandeFratello @alfosignorini quanto hanno portato la foto di Ilary Blasi ''f… - CorriereCitta : Ilary Blasi e Francesco Totti: lei cancella tutte le foto insieme su Instagram -

, nelle ultime ore, ha rimosso tutti i contenuti che la ritraevano insieme all'ex marito Francesco Totti . La conduttrice che si trova a Francoforte con il compagno Sebastian Muller ha ...ha voluto eliminare per sempre Francesco Totti dai suoi social cancellate tutte le foto insieme. Dopo quasi un anno dalla separazione con Totti,ha deciso di cancellare tutte ...Commenta per primoha deciso di cancellare da Instagram tutte le foto che la ritraevano da sola insieme all'ormai ex marito Francesco Totti . La showgirl, nel frattempo volata a Francoforte dal compagno ...

Ilary Blasi, fuga a Francoforte da Bastian Muller TGCOM

Non c’è più traccia dell’amore della coppia d’oro sui social: Ilary Blasi ha cancellato ogni ricordo dei tempi che furono ...Ilary Blasi ha voluto eliminare per sempre Francesco Totti dai suoi social cancellate tutte le foto insieme. Dopo quasi un anno dalla separazione con Totti, Ilary Blasi ha deciso di cancellare tutte ...