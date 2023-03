Ilary Blasi e Francesco Totti: lei cancella tutte le foto insieme su Instagram (Di venerdì 3 marzo 2023) Dell’amore tra Ilary Blasi e Francesco Totti, ormai, non c’è più traccia. Neppure nei social. Infatti, la bionda conduttrice, nelle ultime ore, ha fatto una mossa che non passata inosservata ai fan della coppia più famosa di sempre e che hanno seguito la vicenda con un certo trasporto mediatico. Cosa è successo, quindi? Ecco cosa abbiamo scoperto.. Isola dei Famosi 2023, Alvin sarà l’inviato? Quando inizia e chi sono i concorrenti cancellate le foto con Francesco Totti da Instagram La conduttrice di successo, ex letterina, Ilary Blasi, tra una cosa e l’altra durante le preparazioni per la prossima edizione de L’Isola dei Famosi, ha trovato anche il tempo di fare un po’ di pulizie sui suoi social, in ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di venerdì 3 marzo 2023) Dell’amore tra, ormai, non c’è più traccia. Neppure nei social. Infatti, la bionda conduttrice, nelle ultime ore, ha fatto una mossa che non passata inosservata ai fan della coppia più famosa di sempre e che hanno seguito la vicenda con un certo trasporto mediatico. Cosa è successo, quindi? Ecco cosa abbiamo scoperto.. Isola dei Famosi 2023, Alvin sarà l’inviato? Quando inizia e chi sono i concorrentite lecondaLa conduttrice di successo, ex letterina,, tra una cosa e l’altra durante le preparazioni per la prossima edizione de L’Isola dei Famosi, ha trovato anche il tempo di fare un po’ di pulizie sui suoi social, in ...

