Ilary Blasi e Bastian, fuga d’amore a Francoforte aspettando l’Isola (Di venerdì 3 marzo 2023) Il 17 aprile è sempre più vicino. Ilary Blasi, a quasi un anno dalla sua separazione con Francesco Totti, tornerà in tv a condurre l’Isola dei Famosi. Dall’ultima puntata del suo reality in Honduras, con la vittoria a sorpresa di Nicolas Vaporidis, molte cose sono cambiate nella vita privata della showgirl e fra tutte la presenza del suo nuovo findazato: l’imprenditore tedesco Bastian Muller. I due, nonostante tanti rumor e indiscrezioni che vedevano la loro storia d’amore come una montatura, sono sempre più complici. E a dimostrarlo ancora una volta, se ce ne fosse ancora bisogno, sono le foto pubblicate da Ilary sui propri social. La fuga d’amore Mentre sui social network il siparietto tra Ilary Blasi e Alvin è già ... Leggi su newscronaca.myblog (Di venerdì 3 marzo 2023) Il 17 aprile è sempre più vicino., a quasi un anno dalla sua separazione con Francesco Totti, tornerà in tv a condurredei Famosi. Dall’ultima puntata del suo reality in Honduras, con la vittoria a sorpresa di Nicolas Vaporidis, molte cose sono cambiate nella vita privata della showgirl e fra tutte la presenza del suo nuovo findazato: l’imprenditore tedescoMuller. I due, nonostante tanti rumor e indiscrezioni che vedevano la loro storiacome una montatura, sono sempre più complici. E a dimostrarlo ancora una volta, se ce ne fosse ancora bisogno, sono le foto pubblicate dasui propri social. LaMentre sui social network il siparietto trae Alvin è già ...

