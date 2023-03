"Il tumore, poi il rischio amputazione": il dramma che scuote Uomini e Donne (Di venerdì 3 marzo 2023) Non ha vissuto un periodo facile Aurora Tropea. La donna, tornata a Uomini e Donne come dama del trono Over, ha raccontato di aver vissuto un periodo da incubo a causa di un tumore. E non solo, perché allo stesso tempo ha dovuto affrontare anche un lutto in famiglia. Dopo quanto vissuto in questi due anni, però, adesso Aurora è pronta a rimettersi in gioco. Intervistata da Uomini e Donne Magazine, la Tropea si è detta convinta del fatto che sia stata la vita stessa a portarla di nuovo nel programma di Maria De Filippi. Stando alle anticipazioni sulla prossima puntata del dating show, pare che la dama non sia riuscita a dimenticare quanto accaduto due anni fa in quello studio, soprattutto con Armando Incarnato. Nonostante questo, la sua intenzione adesso è di rimettersi in gioco e trovare ... Leggi su liberoquotidiano (Di venerdì 3 marzo 2023) Non ha vissuto un periodo facile Aurora Tropea. La donna, tornata acome dama del trono Over, ha raccontato di aver vissuto un periodo da incubo a causa di un. E non solo, perché allo stesso tempo ha dovuto affrontare anche un lutto in famiglia. Dopo quanto vissuto in questi due anni, però, adesso Aurora è pronta a rimettersi in gioco. Intervistata daMagazine, la Tropea si è detta convinta del fatto che sia stata la vita stessa a portarla di nuovo nel programma di Maria De Filippi. Stando alle anticipazioni sulla prossima puntata del dating show, pare che la dama non sia riuscita a dimenticare quanto accaduto due anni fa in quello studio, soprattutto con Armando Incarnato. Nonostante questo, la sua intenzione adesso è di rimettersi in gioco e trovare ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Denn_vt : @ZorcoAnna @fanpage Le è stata accanto per tutta la pandemia e l'operazione per il tumore ??, se poi vuoi credere a… - angela_mf64 : A seguire: il ritorno a casa di un disperso dopo 30 giorni di foresta amazzonica - le vacanze sulla neve- il tumore… - infoitinterno : Gli amputano il pene per asportare un tumore, poi la scoperta: non aveva il cancro - FQMagazineit : Gli amputano il pene per asportare un tumore, poi la scoperta: non aveva il cancro. Urologo sotto accusa - Cristin44146170 : RT @ilmessaggeroit: Pene amputato per un tumore, poi il paziente scopre che il cancro non c'era: inchiesta ad Arezzo -