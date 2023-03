Il tribunale del Riesame annulla l’arresto dell’ex assessore regionale della Calabria Francescantonio Stillitani (Di venerdì 3 marzo 2023) Il tribunale del Riesame di Catanzaro ha annullato l’ordinanza di custodia cautelare che era stata eseguita il 26 gennaio scorso a carico dell’ex assessore regionale della Calabria Francescantonio Stillitani, di 70 anni, nell’ambito dell’operazione “Olimpo“, coordinata dalla Dda di Catanzaro. Analoga decisione è stata presa dai giudici nei confronti del fratello di Stillitani, Emanuele, di 68 anni, coinvolto nella stessa inchiesta. L’annullamento dei provvedimenti restrittivi emessi a carico dei fratelli Stillitani è stato deciso dai giudici del Riesame in accoglimento dell’istanza che era stata presentata dai loro difensori, gli avvocati Enzo Ioppoli, ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 3 marzo 2023) Ildeldi Catanzaro hato l’ordinanza di custodia cautelare che era stata eseguita il 26 gennaio scorso a carico, di 70 anni, nell’ambito dell’operazione “Olimpo“, coordinata dalla Dda di Catanzaro. Analoga decisione è stata presa dai giudici nei confronti del fratello di, Emanuele, di 68 anni, coinvolto nella stessa inchiesta. L’mento dei provvedimenti restrittivi emessi a carico dei fratelliè stato deciso dai giudici delin accoglimento dell’istanza che era stata presentata dai loro difensori, gli avvocati Enzo Ioppoli, ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... capuanogio : Pure #Zhang in campo, ma gioca in tribunale. Dall'8 marzo il via alle udienze per la richiesta di 300 milioni dai c… - FrancescaChaouq : Non dovrebbe essere la magistratura ordinaria ad indagare su quello scempio che è stata la gestione del Covid. Dovr… - rosso_seren : RT @Antonel98214521: BORGHI: 'SE CONDANNATI CONTE,FONTANA E SPERANZA PER MANCATO LOCKDOWN,METTERANNO TUTTI PIÙ LOCKDOWN'(Fonte: Borghi) Ov… - Open_gol : La Corte d'Appello del tribunale di Bruxelles ha respinto la richiesta di scarcerazione per entrambi gli indagati.… - Maxitaly69 : @IlenyaPezzuto Iniziamelo a spiegare dalla sentenza del tribunale. Quando ci sarebbe stata? -