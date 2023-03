Il tradizionale 3 - 5 - 2 e la versione Cardiff: Juve, le soluzioni tattiche di Allegri (Di venerdì 3 marzo 2023) Con Pogba e Rabiot Allegri ridisegna la Juve. Il tecnico aspetta Paul al top per rinfrescare l'assetto dal 3 - 5 - 2 al 4 - 2 - 3 - 1. Ecco le due ... Leggi su video.gazzetta (Di venerdì 3 marzo 2023) Con Pogba e Rabiotridisegna la. Il tecnico aspetta Paul al top per rinfrescare l'assetto dal 3 - 5 - 2 al 4 - 2 - 3 - 1. Ecco le due ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Adenesina22 : @Lord_Kevin_101 No, no Cuncetto. E' la versione maschile, maschio mediamente tradizionale, che vuole cambiarti perc… - KlausSabor : Kedgeree: Il Kedgeree è un piatto tradizionale anglo-indiano a base di riso, pesce e uova, ed è molto popolare anch… - oceanoimmenso : @recentismo04 @Fulvia86688325 In effetti fa strano non vederlo nella posizione tradizionale?????? Neanche lo riconosce… - PornoNoblogs : @nicolabi Mi pare che nessuno si sia strappato i capelli quando biancaneve nella versione disney non veniva stuprat… - double_quasar : @infinitalavita e non particolarmente lontano da quello che si fa con la hubble palette. Da questo punto di vista… -