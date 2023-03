Il Tar dà ragione al Lecce: via libera ai tifosi giallorossi a San Siro. Saranno più di 4mila (Di venerdì 3 marzo 2023) Contrordine: i 4361 tifosi salentini già in possesso del biglietto potranno seguire il Lecce a San Siro, nella sfida contro l'Inter in programma domenica alle 18. Il via libera arriva dal Tar ... Leggi su gazzetta (Di venerdì 3 marzo 2023) Contrordine: i 4361salentini già in possesso del biglietto potranno seguire ila San, nella sfida contro l'Inter in programma domenica alle 18. Il viaarriva dal Tar ...

