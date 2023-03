Il TAR accoglie il ricorso del Lecce | tifosi presenti a San Siro con l’Inter

(Di venerdì 3 marzo 2023) «L’U.S.comunica di aver proposto nella giornata di ieri unal TAR Lombardia avverso il decreto del Prefetto di Milano che ha vietato la trasferta, in occasione della gara Inter-, ai residenti die provincia. Con decreto monocratico n. 234 del 2023, pubblicato in data odierna, il TAR Lombardia ha accolto l’istanza L'articolo proviene da Calcio e Finanza.

Il TAR accoglie il ricorso del Lecce: aperta la trasferta di Milano Calcio Lecce

L'U.S. Lecce comunica di aver proposto nella giornata di ieri un ricorso al TAR Lombardia avverso il decreto del Prefetto di Milano che ha vietato la trasferta, in occasione della gara Inter ...Trasferta aperta anche per tutti i tifosi del Lecce. Quindi, domenica nel Settore Ospiti del Meazza, in occasione di Inter-Lecce, ci saranno anche i sostenitori giallorossi residenti a Lecce ...