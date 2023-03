Vai agli ultimi Twett sull'argomento... sportli26181512 : Horner: 'Verstappen è affamato come sempre, anno importante per Red Bull': Christian Horner commenta la prima giorn… - sportface2016 : Il solito #Verstappen domina il day 1 dei #BahrainTest. La #Ferrari insegue, #Leclerc non brilla -

Maxha vinto gli ultimi due mondiali piloti con la Red Bull. A destra lo sceicco Salman bin Isa Al - Khalifa,. Chief Executive del circuito del BahrainLa Red Bull inizia la stagione 2023 giustamente da grande favorita, non potrebbe essere diversamente vista la cavalcata trionfale dello scorso anno messa in piedi da Milton Keynes e Max, ...Anche quest'anno, è caccia aperta a Max, due volte campione con la Red Bull e pronto a ... Infine, la Williams , che punta innanzitutto a non essere ilfanalino di coda. E dai test in ...

Il solito Verstappen: "Basta non sbagliare"

Il campione in carica è sicuro della superiorità della sua Red Bull: "I rivali saranno vicini, ma la minaccia può venire solo da noi" ...La Red Bull inizia la stagione 2023 giustamente da grande favorita, non potrebbe essere diversamente vista la cavalcata trionfale dello scorso anno messa in piedi da Milton Keynes e Max Verstappen, al ...