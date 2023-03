Il sito tech Cnet licenzia il 10% dei giornalisti: saranno sostituiti dall’intelligenza artificiale (Di venerdì 3 marzo 2023) Una decina di dipendenti e collaboratori della testata statunitense online Cnet sono stati licenziati e sostituiti dall’intelligenza artificiale. Il sito, tra i più noti per gli esperti e appassionati di tech ed elettronica è entrato nella bufera nelle ultime settimane dopo la scoperta dell’utilizzo dell’intelligenza artificiale nella stesura degli articoli pubblicati. E ora viene reso noto che al 10 per cento circa dei dipendenti totali è stato dato il buon servito. A darne notizia è The Verge, citando fonti interne alla testata e comunicazioni interne arrivate al personale. «Stiamo procedendo con la riorganizzazione del nostro team – si legge in una mail inviata ai dipendenti da Carlos Angrisano di Red Ventures, che ha acquisito la ... Leggi su open.online (Di venerdì 3 marzo 2023) Una decina di dipendenti e collaboratori della testata statunitense onlinesono statiti e. Il, tra i più noti per gli esperti e appassionati died elettronica è entrato nella bufera nelle ultime settimane dopo la scoperta dell’utilizzo dell’intelligenzanella stesura degli articoli pubblicati. E ora viene reso noto che al 10 per cento circa dei dipendenti totali è stato dato il buon servito. A darne notizia è The Verge, citando fonti interne alla testata e comunicazioni interne arrivate al personale. «Stiamo procedendo con la riorganizzazione del nostro team – si legge in una mail inviata ai dipendenti da Carlos Angrisano di Red Ventures, che ha acquila ...

