Il senatore Pd Bruno Astorre è morto a Palazzo Cenci

Il senatore del Pd Bruno Astorre è morto mentre si trovava in uno degli uffici del Senato a Palazzo Cenci. "Rimango attonito". Queste le parole dell'ex segretario Dem Enrico Letta su Twitter, "non riesco a trovare le parole di fronte a un simile dramma. C'è il silenzio. C'è la preghiera. L'abbraccio ai suoi cari". Bruno Astorre, L'articolo proviene da Inews24.it.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... GiorgiaMeloni : Sono profondamente turbata dalla notizia della scomparsa di Bruno Astorre, senatore e segretario del PD nel Lazio.… - matteosalvinimi : Notizie che non si vorrebbero mai sentire. La tragica scomparsa di Bruno Astorre, senatore e segretario del PD nel… - raffaellapaita : Profondo dolore per la scomparsa del senatore Bruno Astorre. Condoglianze alla sua famiglia e alla comunità del Par… - anto_galli4 : RT @RobertoAvventu2: Morto il senatore Bruno Astorre in un ufficio del Senato, aveva 59 anni MUOIONO COSI' ALL'IMPROVVISO SENZA MOTIVAZIONE… - sintrug : RT @ganga2410: Le immagini del palazzo che ospita alcuni uffici del Senato accanto a palazzo Madama , dove si sarebbe tolta la vita il sena… -