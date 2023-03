Il San Pio si tinge di rosa: l’ospedale apre le porte alle donne per visite, consulti ed incontri formativi (Di venerdì 3 marzo 2023) Tempo di lettura: 2 minutiNella Giornata Internazionale dei Diritti della Donna l’AORN San Pio apre le porte alle donne per visite, consulti ed incontri formativi: il management aziendale, con un Open – Day dedicato alla donna, intende porre l’attenzione sulla importanza della prevenzione e della formazione. Sarà possibile prenotare le visite, fino ad esaurimento posti, nei giorni 6 e 7 marzo nelle seguenti specialità: Senologia, Reumatologia e Dermatologia telefonando, dalle ore 9.00 alle ore 12.00, al numero 0824 -57781; Ostetricia e Ginecologia telefonando, dalle ore 11.00 alle ore 14.00, al numero 0824 -57775. Le consulenze si terranno presso gli ambulatori del ... Leggi su anteprima24 (Di venerdì 3 marzo 2023) Tempo di lettura: 2 minutiNella Giornata Internazionale dei Diritti della Donna l’AORN San Piolepered: il management aziendale, con un Open – Day dedicato alla donna, intende porre l’attenzione sulla importanza della prevenzione e della formazione. Sarà possibile prenotare le, fino ad esaurimento posti, nei giorni 6 e 7 marzo nelle seguenti specialità: Senologia, Reumatologia e Dermatologia telefonando, dore 9.00ore 12.00, al numero 0824 -57781; Ostetricia e Ginecologia telefonando, dore 11.00ore 14.00, al numero 0824 -57775. Le consulenze si terranno presso gli ambulatori del ...

