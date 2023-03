Il problema del governo è che sui migranti segue la logica salviniana (Di venerdì 3 marzo 2023) Al direttore - Il governo arinaufraga sui naufraghi.Michele Magno Sui migranti che arrivano dal mare, il governo è un disastro, perché segue ancora la logica salviniana: proteggere i confini è più importante che proteggere le vite umane (non è un giudizio di merito, è il senso di uno dei decreti sicurezza di Salvini, che di fronte a imbarcazioni in difficoltà nelle acque internazionali vicine all’Italia ha messo la difesa dei confini su un piedistallo più alto rispetto alla difesa delle vite umane). Sui migranti che potrebbero arrivare in Italia, invece, il governo ha dato un buon segnale. E l’annuncio da parte del ministro Lollobrigida di voler aprire i flussi per i migranti in Italia (è quello che chiedono le imprese da mesi: il ... Leggi su ilfoglio (Di venerdì 3 marzo 2023) Al direttore - Ilarinaufraga sui naufraghi.Michele Magno Suiche arrivano dal mare, ilè un disastro, perchéancora la: proteggere i confini è più importante che proteggere le vite umane (non è un giudizio di merito, è il senso di uno dei decreti sicurezza di Salvini, che di fronte a imbarcazioni in difficoltà nelle acque internazionali vicine all’Italia ha messo la difesa dei confini su un piedistallo più alto rispetto alla difesa delle vite umane). Suiche potrebbero arrivare in Italia, invece, ilha dato un buon segnale. E l’annuncio da parte del ministro Lollobrigida di voler aprire i flussi per iin Italia (è quello che chiedono le imprese da mesi: il ...

