"Il prete amico di Maurizio Costanzo silurato dal Vaticano". C'è la smentita: è andato via lui Don Walter Insero, il prete amico di Maurizio Costanzo che ha celebrato i funerali, secondo una ricostruzione di alcuni giornali sarebbe stato "estromesso" dalla direzione delle comunicazioni sociali della Diocesi di Roma. Il prete ai funerali di Maurizio Costanzo ha strappato un sorriso a Maria Don Walter ha anche celebrato recentemente un altro funerale illustre, quello di Gina Lollobrigida. Il primo incontro tra don Insero e Costanzo risale al 2004, quando don Walter fu nominato cappellano presso la sede Rai di viale Mazzini. Da lì, l'amicizia tra i due si è sviluppata nel corso degli anni. Al funerale è stato proprio il prete casertano il solo capace di strappare un sorriso a Maria De Filippi, quando ha raccontato l'aneddoto sullo ...

