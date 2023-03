Il pizzino sul cancro che ha fatto arrestare Matteo Messina Denaro, la scoperta a casa della sorella spazza via i complotti (Di venerdì 3 marzo 2023) A permettere l’arresto di Matteo Messina Denaro il 16 gennaio scorso era stato proprio uno dei pizzini che la sorella Rosalia, finita in manette oggi 3 marzo, aveva il compito di gestire durante la latitanza del boss. Si tratta di un appunto dettagliato in cui erano state riportate le condizioni di salute del capomafia scoperto quasi per caso mentre i carabinieri stavano piazzando delle cimici nella casa della donna lo scorso 6 dicembre. A differenza delle altre tre sorelle Patrizia, Giovanna e Bice Maria che abitano con la madre, Rosalia detta Rosetta viveva in un’altra casa da sola. Quel 6 dicembre, i carabinieri del Ros avevano il compito di piazzare delle microspie per stringere le maglie attorno al boss ancora latitante. Cercando posti in cui nasconderle, i ... Leggi su open.online (Di venerdì 3 marzo 2023) A permettere l’arresto diil 16 gennaio scorso era stato proprio uno dei pizzini che laRosalia, finita in manette oggi 3 marzo, aveva il compito di gestire durante la latitanza del boss. Si tratta di un appunto dettagliato in cui erano state riportate le condizioni di salute del capomafia scoperto quasi per caso mentre i carabinieri stavano piazzando delle cimici nelladonna lo scorso 6 dicembre. A differenza delle altre tre sorelle Patrizia, Giovanna e Bice Maria che abitano con la madre, Rosalia detta Rosetta viveva in un’altrada sola. Quel 6 dicembre, i carabinieri del Ros avevano il compito di piazzare delle microspie per stringere le maglie attorno al boss ancora latitante. Cercando posti in cui nasconderle, i ...

