Vai agli ultimi Twett sull'argomento... LaStampa : Il pizzino di Matteo Messina Denaro alla sorella: “Mia figlia cresciuta male, degenerata nell’intimo” - MaxCagnaccioRob : - Tp24it : Ecco il pizzino che ha portato all'arresto di Matteo Messina Denaro - live_palermo : Ecco come gli inquirenti sono arrivati all'arresto di Matteo Messina Denaro: a svelare la patologia e le cure è sta… - QdSit : Sorella “attenta”, il rapporto e gli incontri tra Rosalia e Matteo Messina Denaro -

Come tutti gli storici latitanti mafiosi, costretti a trovare il modo per comunicare nonostante la latitanza, anche se di lusso come nel caso diMessina Denaro , anche lo stesso padrino di ...Che i rapporti del bossMessina Denaro con la figlia naturale Lorenza non fossero buoni era noto. La riprova è in undel capomafia trovato alla sorella, Rosalia, arrestata oggi dai carabinieri. Il capomafia ...È un giudizio durissimo quello che emerge diMessina Denaro nei confronti della figlia Lorenza Alagna . Un'ulteriore conferma che i rapporti tra il boss e la ragazza erano ormai gelidi arriva da uno dei pizzini trovati nella casa di ...

Il pizzino di Matteo Messina Denaro alla sorella: “Mia figlia cresciuta ... La Stampa

Scoperto dai carabinieri del Ros mentre piazzavano delle microspie. Il biglietto parlava nel dettaglio della patologia oncologica del boss ...Che i rapporti fra Matteo Messina Denaro e sua figlia Lorenza Alagna non siano mai stati buoni è ormai cosa nota. Ma a testimoniarlo ulteriormente è in un pizzino del boss trovato dalla sorella, ...