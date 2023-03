...filmato per sei ore il cielo stancandosi solo perché le nuvole continuavano a fargli "",... Le CME possono disturbare la funzionalitàsatelliti e le comunicazioni sulla Terra. Martedì, ...È uno straordinario caso di "", ovvero l'azione di inserirsi volontariamente e furtivamente in un'inquadratura per ...curioso e un po' vanitoso orso è diventato immediatamente una star...... proprio come avviene nel "" sulla Terra tra gli esseri umani quando alcuni ... " Sulla basedati attualmente disponibili, questa stella sembra avere una compagna che si muove ...

Il “photobombing” dei satelliti coinvolge anche il telescopo Hubble: "Vivremo con questo problema" DDay.it