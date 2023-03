"Il Pd non è abbastanza antifascista". Caso Cospito, il Cpa marcia da solo (Di venerdì 3 marzo 2023) Una posizione chiara, netta, diretta. Rivendicata con orgoglio. Una manifestazione che si annuncia infuocata. Una serie di distinguo e di prese di posizione, non solo nei confronti del centrodestra, ma anche del Partito Democratico. Il Cpa di Firenze, il centro sociale che, da oltre venti anni, occupa abusivamente una palazzina comunale nell'indifferenza di sindaco e assessori, ha diffuso un nuovo comunicato sulla propria pagina Facebook. “Il tema è la solidarietà espressa ad Alfredo Cospito. Il segretario provinciale della Lega si rivolge a Nardella e ai sindacati confederali chiedendo: “Sono per lo Stato e la Costituzione o per Cospito?”. Per quanto può contare, vorremmo citare l'articolo 27: “Le pene non possono consistere in trattamenti contrari al senso di umanità e devono tendere alla rieducazione del condannato”. Il 41 bis ... Leggi su iltempo (Di venerdì 3 marzo 2023) Una posizione chiara, netta, diretta. Rivendicata con orgoglio. Una manifestazione che si annuncia infuocata. Una serie di distinguo e di prese di posizione, nonnei confronti del centrodestra, ma anche del Partito Democratico. Il Cpa di Firenze, il centro sociale che, da oltre venti anni, occupa abusivamente una palazzina comunale nell'indifferenza di sindaco e assessori, ha diffuso un nuovo comunicato sulla propria pagina Facebook. “Il tema è la solidarietà espressa ad Alfredo. Il segretario provinciale della Lega si rivolge a Nardella e ai sindacati confederali chiedendo: “Sono per lo Stato e la Costituzione o per?”. Per quanto può contare, vorremmo citare l'articolo 27: “Le pene non possono consistere in trattamenti contrari al senso di umanità e devono tendere alla rieducazione del condannato”. Il 41 bis ...

