Il patto del silenzio, il mondo crudele dei bambini ingabbiato in un claustrofobico cortile di scuola (Di venerdì 3 marzo 2023) Eravamo rimasti a quella storia della macchina da presa ad altezza bambino, no? Ecco, ne Il patto del silenzio – Playground (Un Monde, in originale belga) la questione si fa ulteriormente seria e claustrofobica. Fin dalla prima inquadratura, cioè innescato con un primo piano l'arrivo di Nora (Maya Vanderbeque) al cancello della scuola per il suo primo giorno tra i banchi, la cinecamera di Laura Wandel si piazza sul metro e qualcosa che comprende il taglio a mezzo busto della bimba. Da qui in avanti tutto e tutti verranno tagliati sopra e sotto quella fascia inquadrabile di bimba modello adulti di Charlie Brown delle strisce Peanuts. Ad esempio il padre, l'inquieto splendido faccione fumettistico di Karim Leklou, per parlare con la figlia Nora entra nell'inquadratura chinandosi e fissando in viso la figlia. Spesso e volentieri mani e ...

