Il Paradiso delle Signore | anticipazioni 3 marzo 2023 | svolta per Alfredo ed Irene

Leggi su tvpertutti

(Di venerdì 3 marzo 2023) Al, traedfinalmente arriverà unaimportante, come segnalano lerelative all'episodio che andrà in onda venerdì 3. Il giovane magazziniere sta provando da mesi a conquistare la Venere, ma lei non ha mai preso veramente in considerazione l'idea di frequentarlo. Negli ultimi tempi, però, grazie anche ai consigli di Maria e di Armando, la Cipriani ha iniziato ad avvicinarsi ade i due sono anche usciti insieme, trascorrendo una piacevole serata. Intanto, Clara si è resa conto di essersi innamorata di Perico, ma sta soffrendo in silenzio nel constatare che il ragazzo è sempre più preso da. Sarà così che, quando ...