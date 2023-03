Il Paradiso delle Signore 7 | spoiler 10 marzo | Ludovica verrà a conoscenza della relazione del suo ex

Leggi su anticipazionitv

(Di venerdì 3 marzo 2023) Prosegue l’appuntamento con Il7, le anticipazioni inerenti alla messa in onda di venerdì 102023, rivelano che le vicende di questa settimana saranno principalmente incentrate sulla decisione di Ezio di andare in Argentina, sull’imminente matrimonio di Carlos, sulle polemiche create dall’articolo di Diletta, sull’esame di Elvira e sulla decisione di Roberto di aiutare Mario. Il7, Ezio aiuterà Gemma Gliinerenti alla messa in onda di venerdì 102023, rivelano che Ezio seguirà il consiglio di Veronica e tenterà di rintracciare Carlos in Argentina. L’uomo apprenderà che il giovane in patria sta per convolare a nozze. A quel punto, Ezio deciderà di organizzare un viaggio ...