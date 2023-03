Il Papa Giovanni avvia il tracking digitale in tempo reale di pazienti e apparecchiature

Leggi su bergamonews

(Di venerdì 3 marzo 2023) Bergamo. All’OspedaleXXIII di Bergamo è entrato in funzione nelle scorse settimane un sistema innovativo di ‘indoor’. Permette il monitoraggio‘real time’ degli ingressi e delle uscite deinel tragitto reparto-blocco operatorio e degli spostamenti intraospedalieri delle principali attrezzature elettromedicali ed informatiche mobili. Speciali braccialetti vengono allacciati al polso del paziente ricoverato in reparto o in terapia intensiva al momento del trasferimento in sala operatoria. Il paziente viene tracciato in automatico lungo tutto il tragitto intraospedaliero grazie a una nuova rete di antenne cablate. Circa 3.000 device ed attrezzature sono dotati di un apposito “tag” che viene tracciato con le medesime antenne ed altre installate in punti strategici ...