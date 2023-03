Il padre del vaccino Sputnik muore in Russia: l'omicidio è un giallo (Di venerdì 3 marzo 2023) L'ennesimo decesso in Russia che lascia più di qualche dubbio. È stato «strangolato a morte con una cintura» Andrey Botikov, 47 anni, uno degli scienziati che ha contribuito a creare il vaccino russo contro il Covid-19. A riferirlo è l'agenzia di stampa Tass, che afferma anche che il ricercatore è stato «assassinato nel suo appartamento nel nord-ovest di Mosca». Botikov aveva lavorato per il Centro nazionale di ricerca per l'epidemiologia e la microbiologia sul vaccino Sputnik V. La Tass aggiunge che un uomo di 29 anni si è dichiarato colpevole dell'omicidio. Secondo gli investigatori l'omicidio sarebbe avvenuto a seguito di una lite domestica. Sputnik è un vaccino che non contiene l'agente patogeno, ma utilizza come vettore alcune delle particelle di ... Leggi su iltempo (Di venerdì 3 marzo 2023) L'ennesimo decesso inche lascia più di qualche dubbio. È stato «strangolato a morte con una cintura» Andrey Botikov, 47 anni, uno degli scienziati che ha contribuito a creare ilrusso contro il Covid-19. A riferirlo è l'agenzia di stampa Tass, che afferma anche che il ricercatore è stato «assassinato nel suo appartamento nel nord-ovest di Mosca». Botikov aveva lavorato per il Centro nazionale di ricerca per l'epidemiologia e la microbiologia sulV. La Tass aggiunge che un uomo di 29 anni si è dichiarato colpevole dell'. Secondo gli investigatori l'sarebbe avvenuto a seguito di una lite domestica.è unche non contiene l'agente patogeno, ma utilizza come vettore alcune delle particelle di ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... SimoPillon : ?? Bene il presidente del consiglio Giorgia #Meloni su #Gender, utero in #affitto e importanza della figura paterna… - Poesiaitalia : 221 anni fa nasceva Victor Hugo, padre del romanticismo francese. - antoguerrera : Di padre in figlio, di birra in birra. Perché la Premier League (nonostante i soldi) resta il campionato più pop de… - caleriserva : Il Napoli è il “padre tempo” più grosso della storia Gente che non guarda le partite le fa passare per il Real Mad… - emillyele : RT @PaterCustos: 'San Giuseppe, Padre del Sacro Cuore di Gesù, pregate per noi'. S. Pio da Pietrelcina Buon primo venerdì del mese e buona… -