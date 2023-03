"Il nuovo boom degli scacchi ha sorpreso anche noi" (Di venerdì 3 marzo 2023) AGI - Non c'è mai stata così tanta gente che gioca a scacchi in Italia. Tanto che Chess.com, la piattaforma di gran lunga più usata dagli appassionati, ha riscontrato problemi di "sovraccarico". Troppe mosse nello stesso momento, troppi utenti collegati, troppe nuove iscrizioni. Per stare al passo ci vuole tempo, risorse. "Sicuramente non ci spettavamo questo boom di utenti. C'è stato un incremento pazzesco da dicembre a gennaio e notizia recentissima è quella che abbiamo toccato i 12 milioni di utenti attivi nelle 24 ore che è un record assoluto che ha superato di gran lunga anche quello registrato durante il successo de “La Regina degli scacchi”, per intenderci". A spiegarlo all'AGI è Romualdo Vitale, direttore italiano di Chess.com, intervenuto a "L'Infilata", un podcast sul gioco promosso da Radio ... Leggi su agi (Di venerdì 3 marzo 2023) AGI - Non c'è mai stata così tanta gente che gioca ain Italia. Tanto che Chess.com, la piattaforma di gran lunga più usata dagli appassionati, ha riscontrato problemi di "sovraccarico". Troppe mosse nello stesso momento, troppi utenti collegati, troppe nuove iscrizioni. Per stare al passo ci vuole tempo, risorse. "Sicuramente non ci spettavamo questodi utenti. C'è stato un incremento pazzesco da dicembre a gennaio e notizia recentissima è quella che abbiamo toccato i 12 milioni di utenti attivi nelle 24 ore che è un record assoluto che ha superato di gran lungaquello registrato durante il successo de “La Regina”, per intenderci". A spiegarlo all'AGI è Romualdo Vitale, direttore italiano di Chess.com, intervenuto a "L'Infilata", un podcast sul gioco promosso da Radio ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... zGhoullll : La season 3 sarà un flop, un mese e mezzo di boom poi la gente si stuferà dei Cheater e inizierà il countdown per i… - BinaryOptionEU : RT 'Che Dio ci aiuti su Rai1 vince di nuovo. Un discorso a parte merito il boom ottenuto su Sky dalla finale di 'M… - Adnkronos : Che Dio ci aiuti su Rai1 vince di nuovo. Un discorso a parte merito il boom ottenuto su Sky dalla finale di 'Maste… - Gabo42820801 : @boom_billa I cosiddetti democratici sono dei morti di sonno che pensano di arginare questo nuovo fascismo con le p… - chidambara09 : RT @piersolda: La leva dell'#invoicetrading per Pmi, il boom dei pagamenti #cashless, il #digitallending in Uk oltre il tradizionale, la so… -

Offerte Amazon 3 marzo fino al 41 % su Apple, Raviad, Lexar, Sabrent ... risparmio fino a 386 Amazon sconta del 20% gli iMac , risparmiate fino a 422 Sconto boom su MacBook Pro 14 con processore M2 , risparmio fino a 690 Amazon esagera e vi sconta di 767 il nuovo MacBook ... Recensione: MACKLEMORE - 'Ben' [Traccia per traccia] ...Hammond Haggerty è per gli amici Ben ma per tutti gli altri Macklemore! 'Ben' è il suo nuovo disco, ... 'Sono cresciuto con l'hip - hop boom - bap degli anni Novanta', continua. 'Mi ha ispirato più di ... Ismea, boom di domande per 'Generazione Terra' Roma, 3 mar. " C'è interesse da parte delle nuove generazioni a investire in agricoltura. Lo dimostra il successo di 'Generazione Terra', il nuovo strumento fondiario di Ismea rivolto ai giovani che in un solo mese dall'apertura dello sportello per la presentazione delle domande ha già esaurito l'intera dotazione finanziaria, pari a 60 ... ... risparmio fino a 386 Amazon sconta del 20% gli iMac , risparmiate fino a 422 Scontosu MacBook Pro 14 con processore M2 , risparmio fino a 690 Amazon esagera e vi sconta di 767 ilMacBook ......Hammond Haggerty è per gli amici Ben ma per tutti gli altri Macklemore! 'Ben' è il suodisco, ... 'Sono cresciuto con l'hip - hop- bap degli anni Novanta', continua. 'Mi ha ispirato più di ...Roma, 3 mar. " C'è interesse da parte delle nuove generazioni a investire in agricoltura. Lo dimostra il successo di 'Generazione Terra', ilstrumento fondiario di Ismea rivolto ai giovani che in un solo mese dall'apertura dello sportello per la presentazione delle domande ha già esaurito l'intera dotazione finanziaria, pari a 60 ... "Il nuovo boom degli scacchi ha sorpreso anche noi" AGI - Agenzia Italia "Il nuovo boom degli scacchi ha sorpreso anche noi" Intervista a Romualdo Vitale, direttore italiano di Chess.com. "Abbiamo toccato i 12 milioni di utenti attivi nelle 24 ore che è un record assoluto, superiore anche a quello registrato durante 'La Reg ... I nuovi uomini di Xi/Cosa si diranno Scholz e Biden/Sulla strada per Bakhmut Il Corriere della Sera si impegna quotidianamente a fornirti informazione di qualità attraverso il lavoro di centinaia di giornalisti, grafici e tecnici. Per garantire un'informazione li ... Intervista a Romualdo Vitale, direttore italiano di Chess.com. "Abbiamo toccato i 12 milioni di utenti attivi nelle 24 ore che è un record assoluto, superiore anche a quello registrato durante 'La Reg ...Il Corriere della Sera si impegna quotidianamente a fornirti informazione di qualità attraverso il lavoro di centinaia di giornalisti, grafici e tecnici. Per garantire un'informazione li ...