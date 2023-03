Il numero uno del colosso Shell: “Petrolio e gas ancora per molto tempo, sbagliato ridurre la produzione” (Di venerdì 3 marzo 2023) L’appetito vien mangiando. E così, dopo l’abbuffata di profitti del 2022, circa 200 miliardi di dollari solo per le prime 5 compagnie al mondo, di staccarsi da Petrolio e gas le big del Petrolio non ne vogliono più sapere. Non che prima ci avessero mai speso troppo tempo e soprattutto denaro, ma ora, a dispetto rivendicano in modo quasi sfacciato questa linea. L’ultimo segnale in tal senso sono le dichiarazioni di Wael Sawan, nuovo numero uno della britannica Shell, prima compagnia petrolifera privata al mondo, secondo cui ridurre la produzione di Petrolio e gas sarebbe dannoso per i consumatori. “Sono fermamente convinto che il mondo avrà bisogno di Petrolio e gas ancora per molto ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 3 marzo 2023) L’appetito vien mangiando. E così, dopo l’abbuffata di profitti del 2022, circa 200 miliardi di dollari solo per le prime 5 compagnie al mondo, di staccarsi dae gas le big delnon ne vogliono più sapere. Non che prima ci avessero mai speso troppoe soprattutto denaro, ma ora, a dispetto rivendicano in modo quasi sfacciato questa linea. L’ultimo segnale in tal senso sono le dichiarazioni di Wael Sawan, nuovouno della britannica, prima compagnia petrolifera privata al mondo, secondo cuiladie gas sarebbe dannoso per i consumatori. “Sono fermamente convinto che il mondo avrà bisogno die gasper...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... il_cappellini : Quella di Fioroni dal Pd non è una scissione, l'ex ministro non ha correnti né truppe: se ne va lui e basta. Però d… - WeAreTennisITA : Djokovic è pronto per tornare a giocare ?? Lo ha annunciato a Belgrado, dove ha festeggiato con una torta le 377 set… - AlbertoBagnai : I soliti 100 gatti, più un cane (Thor) al numero uno di #politicheperunmondonuovo, con gradite presenze… - KeterinJ : RT @Camilla120599: Lei la sua sostenitrice numero uno e lui nel suo mondo dietro la consolle???????????#basciagoni - arny_trezzi : @PalantirChad Il CEO è un supercazzolatore numero uno. -