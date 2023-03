Il naufragio disegnato dai superstiti

Leggi su liberoquotidiano

(Di venerdì 3 marzo 2023) Isola Capo Rizzuto (Crotone), 3 mar. (Adnkronos) - (dall'inviata Elvira Terranova) - Tanti piccoli puntini rossi, che raffigurano delle persone, finiti in acqua, uno mangiato da un pesce enorme, altri che galleggiano sul fondo del mare e un altro ancora con la testa sottosopra. Altri omini sono dentro la stiva di una barca grande, tutti stipati l'uno vicino all'altro, e anche qui ce ne sono due a testa in giù. Mentre sulla prua ci sono tre persone, forse gli scafisti. Eccolo, ilraccontato da un disegno fatto da uno dei, ospiti del Cara di Isola di Capo Rizzuto. Con un pennarello rosso ha messo su carta quello che è accaduto la notte tra il 25 e il 26 febbraio davanti alle coste di Steccato di Cutro (Crotone). In altro la scritta: "We never forget this day", cioè 'Non dimenticheremo mai questo giorno'. Per poi aggiungere: "This day ...