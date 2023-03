Il mostro delle Ardenne: nella testa di Monique Olivier, la recensione: mai fidarsi delle acque chete (Di venerdì 3 marzo 2023) La recensione de Il mostro delle Ardenne: nella testa di Monique Olivier, docu-serie in cinque puntate su Netflix dedicata a una delle storie di true crime più raggelanti degli ultimi decenni. Una storia dove la dipendenza affettiva e la manipolazione mentale si tramutano in strumenti di morte. C'è un detto popolare che recita "mai fidarsi delle acque chete"; già, perché è all'interno di quel moto ondulare di acque calme che si nasconde il pericolo più violento, perché del tutto imprevedibile. Ed è all'ombra di un'esistenza dimenticabile, che passa ignara dinnanzi agli occhi della gente, che si cela la ... Leggi su movieplayer (Di venerdì 3 marzo 2023) Lade Ildi, docu-serie in cinque puntate su Netflix dedicata a unastorie di true crime più raggelanti degli ultimi decenni. Una storia dove la dipendenza affettiva e la manipolazione mentale si tramutano in strumenti di morte. C'è un detto popolare che recita "mai"; già, perché è all'interno di quel moto ondulare dicalme che si nasconde il pericolo più violento, perché del tutto imprevedibile. Ed è all'ombra di un'esistenza dimenticabile, che passa ignara dinnanzi agli occhi della gente, che si cela la ...

