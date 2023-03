Il mistero dell’uomo e bimbo scomparsi a Polignano a mare, l’identikit dei carabinieri: «Aiutateci a trovarli» (Di venerdì 3 marzo 2023) I carabinieri hanno diffuso gli identikit di due persone, che lo scorso 24 febbraio potrebbero essere finiti in acqua a Polignano a mare, in provincia di Bari, dopo aver lasciato giubbotti e scarpe sulla scogliera della terrazza di largo Ardito, a strapiombo sul mare. Le due persone scomparse sono un uomo, di età stimata tra i 35 e i 38 anni e un bambino di 7-10 anni, entrambi di probabile origine polacca. Gli indumenti erano stati avvistati sulla scogliera da un operatore turistico, che ha subito allertato i soccorsi. Nonostante l’assenza di una denuncia di allontanamento o scomparsa, i carabinieri, la guardia costiera e i vigili del fuoco hanno subito fatto partire le ricerche, senza però riuscire a trovare le due persone. A distanza di più di una settimana dalla scomparsa, ancora non si hanno ... Leggi su open.online (Di venerdì 3 marzo 2023) Ihanno diffuso gli identikit di due persone, che lo scorso 24 febbraio potrebbero essere finiti in acqua a, in provincia di Bari, dopo aver lasciato giubbotti e scarpe sulla scogliera della terrazza di largo Ardito, a strapiombo sul. Le due persone scomparse sono un uomo, di età stimata tra i 35 e i 38 anni e un bambino di 7-10 anni, entrambi di probabile origine polacca. Gli indumenti erano stati avvistati sulla scogliera da un operatore turistico, che ha subito allertato i soccorsi. Nonostante l’assenza di una denuncia di allontanamento o scomparsa, i, la guardia costiera e i vigili del fuoco hanno subito fatto partire le ricerche, senza però riuscire a trovare le due persone. A distanza di più di una settimana dalla scomparsa, ancora non si hanno ...

