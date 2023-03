Il Miramonti sfida il cambiamento | a Rota Imagna 4 stelle con Spa per accogliere turisti da tutta Europa

Leggi su bergamonews

(Di venerdì 3 marzo 2023) Ha accettato ladel turismo che cambia, investendo per innovare la propria proposta ricettiva mantenendo però allo stesso tempo gli elementi che caratterizzano le valli bergamasche: clima familiare, natura e tradizioni. Quando l’Hotelapriva i battenti aera il 1964. Un’altra epoca, anche dal punto di vista dello stile della vacanza: gli ospiti erano allora soprattutto famiglie provenienti da Bergamo (e dal capoluogo milanese) che sceglievano di soggiornare in valle per l’intera stagione estiva, magari con il capofamiglia al lavoro che faceva la spola nel week-end. LA SPINTA DI ORIO E GLI INVESTIMENTI “Il rilancio delè cominciato nel 2003 – spiega Giampiero Grillini, uno dei soci, che si occupa della gestione amministrativa dell’hotel -, e sicuramente lo stimolo ...