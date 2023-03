Il miracolo di Wayne Shorter

Leggi su ilfoglio

(Di venerdì 3 marzo 2023) C’è stato un momento in cui un certo numero di appassionati, tutti insieme in diverse parti del mondo, hanno ritenuto che il rock dovesse essere un poco musicalmente più complesso, ma senza per questo, Dio ce ne scampi, diventare barocco, tuttavia senza sconfinare nella fiumana dei flussi di coscienza del jazz. È stato in quel preciso istante che qualcuno ha inventato il jazz-rock. Chi sia stato non si sa di preciso, ma molti mettono la mano sul fuoco che l’artefice sia stato Miles Davis, in un periodo compreso tra i sette mesi del 1969 che dividono “Filles de Kilimanjaro” da “In The Silent Way”. La’ in mezzo, da qualche parte, è nato il jazz rock. Curiosamente in entrambi i dischi che stanno alle estremità suonò. Ma se Miles Davis è in qualche modo il promotore del movimento, c’è una band che, senza discussioni, ha davvero rappresentato ...