Il menefreghismo del governo Meloni sull’inquinamento atmosferico in Italia

Leggi su linkiesta

(Di venerdì 3 marzo 2023) I numeri ci sono, forse sono conosciuti da pochi ma esistono. Parliamo di quelli inerenti alla qualità dell’aria e delle stime dei morti per inquinamento. L’Unione europea ci condanna ma non importa niente a nessuno. L’aria è irrespirabile ma ormai la respiriamo assuefatti. L’Organizzazione mondiale della sanità rileva come l’inquinamentocausi sette milioni di morti premature ogni anno ma non vi sono bollettini giornalieri a reti unificate che ne danno conto. L’emergenza esiste, eccome se esiste. Soprattutto nella Pianura Padana, di certo per capirlo non serviva la foto dell’astronauta Paolo Nespoli che nel 2017 – dalla Stazione Spaziale Internazionale – fotografava una coltre gigantesca che copriva tutta la zona e che impediva addirittura l’osservazione ottimale del satellite. Ma tant’è. Infatti basta farsi un giro per i territori più industrializzati del ...