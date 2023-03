Il massacro mediatico di Berrettini, “perde per colpa di Melissa Satta” (Di venerdì 3 marzo 2023) Dalla copertina di “L’Equipe” a quella di “Chi” è un passo (falso). Dalla finale di Wimbledon al letto di Melissa Satta è un salto, carpiato. Matteo Berrettini sta in mezzo a questi estremi, in contumacia. Suo malgrado. E’ vittima, da un un po’ di settimane, dell’umanità scandalizzata dal gossip: “sta con Melissa Satta, è tutto finito”. Per la gente comune – l’italiano medio che elemosina un selfie da Maria De Filippi con lo sfondo del feretro di Maurizio Costanzo, o che parimenti si indigna per quello sciacallaggio instagrammabile – il sesso degli atleti funziona come quello degli angeli: non va appurato. Perché se il campione, non sia mai, ne scoprisse le gioie finirebbe per vagare tramortito sui campi, flaccido, irretito. Il triste destino dei nostri migliori talenti: risucchiato da una vulva. ... Leggi su ilnapolista (Di venerdì 3 marzo 2023) Dalla copertina di “L’Equipe” a quella di “Chi” è un passo (falso). Dalla finale di Wimbledon al letto diè un salto, carpiato. Matteosta in mezzo a questi estremi, in contumacia. Suo malgrado. E’ vittima, da un un po’ di settimane, dell’umanità scandalizzata dal gossip: “sta con, è tutto finito”. Per la gente comune – l’italiano medio che elemosina un selfie da Maria De Filippi con lo sfondo del feretro di Maurizio Costanzo, o che parimenti si indigna per quello sciacallaggio instagrammabile – il sesso degli atleti funziona come quello degli angeli: non va appurato. Perché se il campione, non sia mai, ne scoprisse le gioie finirebbe per vagare tramortito sui campi, flaccido, irretito. Il triste destino dei nostri migliori talenti: risucchiato da una vulva. ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Marco_dreams : @magabarroi Le regole ci sono già, il problema è la fuga di notizie e il massacro mediatico sugli indagati, che non… - cinicomateriale : @dottorbarbieri @ruttodibosco Dottor @SigRonMo Giulio ha già dato, ha già subito un massacro mediatico per quel dis… - Massimo74382565 : @94Pigi Ho letto in giro gente che gli augurava nuovamente una caduta simile a quella che ebbe all'UAE Tour del 202… - 94Pigi : @Massimo74382565 No, ma sarebbe stato ugualmente giusto. Non è massacro mediatico, è causa-effetto. Compi una cazza… - Massimo74382565 : Se #Tiberi non avesse accoppato il gatto del Ministro, ma di Mario il fruttivendolo, avrebbe avuto lo stesso massac… -

'Dimissioni': unica strategia della sinistra in crisi ... già 5 impallinati dal cocktail esplosivo di sciacallaggio mediatico e populismo politico. Nessuno di questi, per fortuna, si è dimesso perché avrebbe finito per avallare il gioco al massacro che da ... Franco Perlasca e il dovere della Memoria ... che non aveva alcun potere, ma che di fronte al massacro degli ebrei non si volta dall'altra parte,... Da quel momento è stato un crescendo letterario, cinematografico e soprattutto mediatico, ... È in gioco l'architettura del sistema internazionale. L'evento Luiss sul conflitto ... quanto mai necessaria per arrivare a una pace che ponga fine al massacro in atto. Un punto su cui ... Fin dallo scoppio dell'invasione - che il mondo mediatico italiano aveva bollato come bufala, come ... ... già 5 impallinati dal cocktail esplosivo di sciacallaggioe populismo politico. Nessuno di questi, per fortuna, si è dimesso perché avrebbe finito per avallare il gioco alche da ...... che non aveva alcun potere, ma che di fronte aldegli ebrei non si volta dall'altra parte,... Da quel momento è stato un crescendo letterario, cinematografico e soprattutto, ...... quanto mai necessaria per arrivare a una pace che ponga fine alin atto. Un punto su cui ... Fin dallo scoppio dell'invasione - che il mondoitaliano aveva bollato come bufala, come ... "Dimissioni": unica strategia della sinistra in crisi La Nuova Bussola Quotidiana Ucraina, il sindaco di Bucha racconta a Giorgia Meloni dei massacri Il sindaco di Bucha, Anatoly Fedouk, ha accolto la premier Giorgia Meloni raccontandole, nei minimi dettagli, quello che è passato alla storia come il ‘massacro’ della ... Ucraina, sindaco Bucha racconta a Meloni i massacri - Video Ad aprile 2022, quando venne scoperto il massacro, le fosse comuni e le altre atrocità commesse ... Mosca ha sempre negato la responsabilità di quei crimini parlando di una ‘trappola mediatica’ ... Il sindaco di Bucha, Anatoly Fedouk, ha accolto la premier Giorgia Meloni raccontandole, nei minimi dettagli, quello che è passato alla storia come il ‘massacro’ della ...Ad aprile 2022, quando venne scoperto il massacro, le fosse comuni e le altre atrocità commesse ... Mosca ha sempre negato la responsabilità di quei crimini parlando di una ‘trappola mediatica’ ...