Il leader dell'opposizione in Cambogia è stato condannato a 27 anni di carcere (Di venerdì 3 marzo 2023) Per tradimento, con l'accusa di aver pianificato di rovesciare il governo del primo ministro autoritario Hun Sen, al potere dal 1985

