Il lavoro (pubblico) che c'è ma nessuno vuole fare (Di venerdì 3 marzo 2023) La carenza di personale lamentata dagli imprenditori (soprattutto nel settore ristorazione e turismo) inizia a interessare anche il pubblico impiego, soprattutto per le qualifiche tecniche. Se fino a qualche anno fa il "posto fisso al... Leggi su europa.today (Di venerdì 3 marzo 2023) La carenza di personale lamentata dagli imprenditori (soprattutto nel settore ristorazione e turismo) inizia a interessare anche ilimpiego, soprattutto per le qualifiche tecniche. Se fino a qualche anno fa il "posto fisso al...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... borghi_claudio : I nostri servizi di intelligence hanno fatto questo lavoro con informazioni giudicate accessibili al pubblico ma di… - LucaScopigno : @Jacknero62 Statistiche che misurano l'ignoranza del pubblico TV non le ho mai viste. Il mio lavoro prevede di cont… - saverio951 : @HuffPostItalia Invece di pompare come se non ci fosse un domani sul trasporto pubblico urbano e regionale, si pens… - romatoday : Il lavoro (pubblico) che c'è ma nessuno vuole fare - Roberto_Rosoni : Il geniale @makkox tempo fa mi ha bloccato, sa Dio perché, visto che da molti anni esprimo solo ammirazione per il… -