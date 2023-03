Il gruppo Feralpi prepara la quotazione in Borsa (Di venerdì 3 marzo 2023) La Feralpi Siderurgica, controllata dalla Feralpi Holding del presidente della FeralpiSalò Giuseppe Pasini, starebbe valutando in maniera approfondita la quotazione in Borsa. A riferirlo è MF-Milano e Finanza. La IPO, l’offerta pubblica iniziale, è in fase di valutazione da parte della famiglia Pasini che sarebbe interessata a quotare la società operativa Feralpi Siderurgica, controllata al L'articolo proviene da Calcio e Finanza. Leggi su calcioefinanza (Di venerdì 3 marzo 2023) LaSiderurgica, controllata dallaHolding del presidente dellaSalò Giuseppe Pasini, starebbe valutando in maniera approfondita lain. A riferirlo è MF-Milano e Finanza. La IPO, l’offerta pubblica iniziale, è in fase di valutazione da parte della famiglia Pasini che sarebbe interessata a quotare la società operativaSiderurgica, controllata al L'articolo proviene da Calcio e Finanza.

