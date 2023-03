Il giocatore del Psg Hakimi sentito dagli inquirenti: è formalmente indagato per stupro (Di venerdì 3 marzo 2023) Roma, 3 mar – La situazione per Achraf Hakimi, difensore marocchino in forza al Paris Saint-Germain, sembrerebbe essere sprofondata nelle difficoltà in seguito alle accuse ricevute da una giovane ragazza di 24 anni, la quale ha raccontato di essere stata aggredita sessualmente dal giocatore lo scorso sabato notte. Ora il terzino sinistro, fresco vincitore del premio Fifa in quanto uno degli elementi della migliore formazione del 2022, è formalmente indagato per stupro in seguito all’inchiesta scattata d’ufficio dalla procura di Nanterre La dinamica dello stupro, Hakimi nega tutto La versione raccontata dalla giovane, smentita completamente da Hakimi durante l’interrogatorio avuto con gli inquirenti, spiega come il ... Leggi su ilprimatonazionale (Di venerdì 3 marzo 2023) Roma, 3 mar – La situazione per Achraf, difensore marocchino in forza al Paris Saint-Germain, sembrerebbe essere sprofondata nelle difficoltà in seguito alle accuse ricevute da una giovane ragazza di 24 anni, la quale ha raccontato di essere stata aggredita sessualmente dallo scorso sabato notte. Ora il terzino sinistro, fresco vincitore del premio Fifa in quanto uno degli elementi della migliore formazione del 2022, èperin seguito all’inchiesta scattata d’ufficio dalla procura di Nanterre La dinamica dellonega tutto La versione raccontata dalla giovane, smentita completamente dadurante l’interrogatorio avuto con gli, spiega come il ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... juventusfc : Qual è il giocatore che ha ispirato @Cuadrado? ?? E il suo goal del cuore? ?? 21 Questions con Panita ?????????? - AntoVitiello : Esordio stagionale per #Ibrahimovic, che diventa oggi il giocatore più anziano del #Milan a giocare nella massima s… - OptaPaolo : 41 - Zlatan #Ibrahimovic diventa oggi il giocatore più anziano del Milan a giocare nella massima serie (41 anni e 1… - IlPrimatoN : Nei guai il terzino della nazionale marocchina - 1959stefano : @elliott_il @LucaHoganC Non ha sbagliato un cazzo su thiaw, con la Fiorentina all’andata non mi ha affatto impressi… -