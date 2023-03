Il G20 di Delhi non ha spostato gli equilibri esistenti

(Di venerdì 3 marzo 2023) L’incontro dei ministri degli Esteri del G20 a Nuovasi è concluso senza che si sia arrivati a una dichiarazione congiunta, a causa dell’opposizione di Russia e Cina al testo proposto dagli altri membri. Naturalmente l’opposizione sino-russa riguarda due paragrafi che condannano la guerra e criticano le azioni di Mosca. Stesso risultato della riunione dei ministri delle Finanze della scorsa settimana. Il Segretario di Stato Usa, Antony Blinken, e l’omologo russo Sergei Lavrov si sono incontrati in un meeting tanto breve quanto significativo dei rapporti tra i due Paesi. Inoltre la portavoce del ministero degli Esteri si è affrettata a specificare che l’incontro è avvenuto a margine del forum su richiesta della controparte statunitense e “non ci sono stati negoziati”. Mosca e Pechino hanno affermato che il rigetto della bozza è avvenuto per impedire “tentativi di ...

