Il futuro in un bacio, su Netflix in streaming da oggi (Di venerdì 3 marzo 2023) Il futuro in un bacio, il nuovo film con Alvaro Cervantes e Silvia Alonso, arriva su Netflix in streaming a partire da oggi 3 marzo 2023 per tutti gli utenti abbonati. Il futuro in un bacio racconta la storia di Javier (Álvaro Cervantes), che all'età di sedici anni bacia una ragazza per la prima volta scoprendo di avere un dono molto particolare: se bacia una ragazza può vedere il futuro della sua relazione con lei prima ancora di viverla. Questo "dono" però non fa che creare problemi perchè ...

