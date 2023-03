“Il dibattito si sta spostando nelle procure. Assistiamo ad una preoccupante mediatizzazione della giustizia”, Flavia Giacobbe a Coffee break. Il video (Di venerdì 3 marzo 2023) ? Il direttore di Formiche e Airpress, Flavia Giacobbe, a Coffee break con Andrea Pancani su La7 interviene sul tema della mediatizzazione delle inchieste giudiziarie: “Il dibattito pubblico si sta trasferendo nelle procure. Oltre al discorso sull’inchiesta di Crotone, oggi è sotto i riflettori anche l’inchiesta di Bergamo sulla pandemia. Siamo di fronte ad una mediatizzazione della giustizia, che a mio avviso è completamente sbagliata. L’Italia è l’unico Paese dove è stata aperta un’inchiesta di questo genere, sembra più uno show mediatico che un processo per arrivare a qualcosa di concreto”. Leggi su formiche (Di venerdì 3 marzo 2023) ? Il direttore di Formiche e Airpress,, acon Andrea Pancani su La7 interviene sul temadelle inchieste giudiziarie: “Ilpubblico si sta trasferendo. Oltre al discorso sull’inchiesta di Crotone, oggi è sotto i riflettori anche l’inchiesta di Bergamo sulla pandemia. Siamo di fronte ad una, che a mio avviso è completamente sbagliata. L’Italia è l’unico Paese dove è stata aperta un’inchiesta di questo genere, sembra più uno show mediatico che un processo per arrivare a qualcosa di concreto”.

