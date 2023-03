Il credo mafioso nei deliri di Messina Denaro: «Un onore essere incriminati per mafia: noi figli della Sicilia stanca di soprusi. Ci ringrazieranno» (Di venerdì 3 marzo 2023) «essere incriminati di mafiosità, arrivati a questo punto, lo ritengo un onore». Parola di Matteo Messina Denaro, il boss di Cosa Nostra catturato lo scorso 16 gennaio dopo una latitanza lunga 30 anni. Tra le decine di pizzini recuperati dai carabinieri dopo l’arresto di Rosalia, sorella del capomafia, ce n’è uno che riassume bene il pensiero spesso delirante di Messina Denaro. Una sorta di manifesto di Cosa Nostra, o un «testo sacro», che la sorella del boss custodiva gelosamente in casa. «Siamo stati perseguitati come fossimo canaglie, trattati come se non fossimo della razza umana. Siamo diventati un’etnia da cancellare», scrive il boss di Cosa Nostra, che – tra le altre cose – è stato condannato per essere il ... Leggi su open.online (Di venerdì 3 marzo 2023) «di mafiosità, arrivati a questo punto, lo ritengo un». Parola di Matteo, il boss di Cosa Nostra catturato lo scorso 16 gennaio dopo una latitanza lunga 30 anni. Tra le decine di pizzini recuperati dai carabinieri dopo l’arresto di Rosalia, sorella del capo, ce n’è uno che riassume bene il pensiero spesso delirante di. Una sorta di manifesto di Cosa Nostra, o un «testo sacro», che la sorella del boss custodiva gelosamente in casa. «Siamo stati perseguitati come fossimo canaglie, trattati come se non fossimorazza umana. Siamo diventati un’etnia da cancellare», scrive il boss di Cosa Nostra, che – tra le altre cose – è stato condannato peril ...

