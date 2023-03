Il consigliere di Meloni rinuncia a Palazzo Chigi: Pugnalin viaggia verso Autostrade (Di venerdì 3 marzo 2023) Roma. Ci sono Autostrade che portano lontano da Palazzo Chigi. Riccardo Pugnalin doveva diventare il capo di gabinetto della premier. Già uomo Fininvest, transitato a Sky Italia co... Contenuto a pagamento - Accedi al sito per abbonarti Leggi su ilfoglio (Di venerdì 3 marzo 2023) Roma. Ci sonoche portano lontano da. Riccardodoveva diventare il capo di gabinetto della premier. Già uomo Fininvest, transitato a Sky Italia co... Contenuto a pagamento - Accedi al sito per abbonarti

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Leonida62 : RT @Misurelli77: Questo è quello che Matteo Salvini e Giorgia Meloni volevano come Presidente della Repubblica. Oggi consigliere regionale… - Marco32711897 : RT @Misurelli77: Questo è quello che Matteo Salvini e Giorgia Meloni volevano come Presidente della Repubblica. Oggi consigliere regionale… - montesecine1968 : RT @Misurelli77: Questo è quello che Matteo Salvini e Giorgia Meloni volevano come Presidente della Repubblica. Oggi consigliere regionale… - Enrico_Casalino : RT @Misurelli77: Questo è quello che Matteo Salvini e Giorgia Meloni volevano come Presidente della Repubblica. Oggi consigliere regionale… - bakerstreetgurl : RT @Misurelli77: Questo è quello che Matteo Salvini e Giorgia Meloni volevano come Presidente della Repubblica. Oggi consigliere regionale… -