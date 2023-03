Il Castello dei Sanseverino è ora sull’Atlante Digitale (Di venerdì 3 marzo 2023) Il Castello dei Sanseverino è entrato nell’Atlante Digitale della Regione. Il Castello è la seconda fortificazione più grande d’Italia. Il Castello, sito nella città di Mercato San Severino, è da anni oggetto di studio da parte di storici ed esperti. Grazie al progetto ArCCa DiA, sottoscritto in Convenzione dall’Amministrazione comunale con la Scabec, il Castello che ospitava nobile famiglia dei Sanseverino sarà inserita come punto d’interesse in questa mappa geografica virtuale destinata a catalogare i castelli e le architetture fortificate presenti in Campania. “Le azioni sviluppate consentiranno di valorizzare l’Ecosistema Digitale dei siti culturali presenti in Campania ampliando la visibilità sulle piattaforme e, di conseguenza, la ... Leggi su zon (Di venerdì 3 marzo 2023) Ildeiè entrato nell’Atlantedella Regione. Ilè la seconda fortificazione più grande d’Italia. Il, sito nella città di Mercato San Severino, è da anni oggetto di studio da parte di storici ed esperti. Grazie al progetto ArCCa DiA, sottoscritto in Convenzione dall’Amministrazione comunale con la Scabec, ilche ospitava nobile famiglia deisarà inserita come punto d’interesse in questa mappa geografica virtuale destinata a catalogare i castelli e le architetture fortificate presenti in Campania. “Le azioni sviluppate consentiranno di valorizzare l’Ecosistemadei siti culturali presenti in Campania ampliando la visibilità sulle piattaforme e, di conseguenza, la ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... M_Dellorto : @emme_emi Castello 3in1, un set di Thor (che mi serve per un mio progetto), unicorno (per Moglie) ed i brickheads d… - M_Dellorto : @sissiago No, quello sarà disponibile dal 1° aprile, a questo giro saranno il castello 3in1, un set di Thor (che mi… - newferruccio : RT @ScrivoArte: Montebello di Torriana -fraz. di Poggio Torriana (RN) famoso per il suo castello, nel 1186 dei Malatesta, dalla metà del '4… - Piegheperse : RT @pericarla: Pavia l'antica capitale dei longobardi, è una città a misura d’uomo che svela un bellissimo centro storico ricco di arte e c… - aSalerno_it : #salerno Il castello dei Sanseverino approda sull'Atlante digitale della Campania -