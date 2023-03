Il cantiere più grande del mondo. Tutti in corsa per ricostruire l'Ucraina (Di venerdì 3 marzo 2023) Gli Usa hanno speso tantissimo per la resistenza e vogliono un ruolo forte nella ripartenza. All'evento europeo Rebuild Ukraine c'erano 300 aziende da 22 paesi, di cui 35 italiane dall’edile all’energia, passando alla logistica. Il dilemma del finanziamento con gli asset sequestrati ai russi Leggi su huffingtonpost (Di venerdì 3 marzo 2023) Gli Usa hanno speso tantissimo per la resistenza e vogliono un ruolo forte nella ripartenza. All'evento europeo Rebuild Ukraine c'erano 300 aziende da 22 paesi, di cui 35 italiane dall’edile all’energia, passando alla logistica. Il dilemma del finanziamento con gli asset sequestrati ai russi

