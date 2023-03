Il calciatore Hakimi incriminato dalla Procura francese per sospetto stupro (Di venerdì 3 marzo 2023) A meno di una settimana dall’apertura di un’inchiesta su Achraf Hakimi per sospetto stupro, il giocatore del Psg è stato incriminato ufficialmente dalla Procura francese. La vittima sarebbe una donna di 24 anni che aveva conosciuto il giocatore online. Lo scorso 25 febbraio la ragazza si è recata alla stazione di polizia di Nogent-sur-Marne e ha raccontato di essere stata stuprata dal calciatore del Psg, mentre moglie e figli erano a Dubai. Nei giorni scorsi il giocatore era parso calmo e sereno al Fifa The Best. Giovedì è stato interrogato dagli investigatori dell’Hauts-de-Seine. Poi è stato incriminato dal giudice istruttore ed è stato posto in stato di libertà vigilata. (Red/ Dire) 13:06 03-03-23 NNNN L'articolo proviene da ... Leggi su ildenaro (Di venerdì 3 marzo 2023) A meno di una settimana dall’apertura di un’inchiesta su Achrafper, il giocatore del Psg è statoufficialmente. La vittima sarebbe una donna di 24 anni che aveva conosciuto il giocatore online. Lo scorso 25 febbraio la ragazza si è recata alla stazione di polizia di Nogent-sur-Marne e ha raccontato di essere stata stuprata daldel Psg, mentre moglie e figli erano a Dubai. Nei giorni scorsi il giocatore era parso calmo e sereno al Fifa The Best. Giovedì è stato interrogato dagli investigatori dell’Hauts-de-Seine. Poi è statodal giudice istruttore ed è stato posto in stato di libertà vigilata. (Red/ Dire) 13:06 03-03-23 NNNN L'articolo proviene da ...

